ترامب: الديمقراطيون يمكنهم حل مشكلة الإغلاق الحكومي سريعا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن النواب الديمقراطيين يمكنهم حل مشكلة "الإغلاق الحكومي" في وقت قصير.

ونشر الرئيس الأمريكي تغريدة، على حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها "يمكن للديمقراطيين حل مشكلة الإغلاق الحكومي في فترة زمنية قصيرة للغاية. كل ما يتوجب عليهم فعله هو الموافقة على أمن الحدود الحقيقي، بما في ذلك الجدار".

وتابع "وهو شيء يريده الجميع بشدة، بخلاف تجار المخدرات، والمتاجرين بالبشر، والمجرمين! هذا سيكون من السهل القيام به!".

The Democrats could solve the Shutdown problem in a very short period of time. All they have to do is approve REAL Border Security (including a Wall), something which everyone, other than drug dealers, human traffickers and criminals, want very badly! This would be so easy to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2019

​ووقع ترامب في يناير/ كانون الثاني من عام 2017 أمرا تنفيذيا ببناء سياج على طول الحدود الأمريكية المكسيكية، ويصر على أن تشارك المكسيك في تكلفة بنائه، وهو ما ترفضه المكسيك.

ويعارض الحزب الديمقراطي حزمة الإجراءات التي يتبناها الرئيس الجمهوري لتعديل نظام الهجرة.

ولم يوافق الكونغرس الأمريكي على اعتماد الميزانية الفيدرالية، منذ تقدمت بها الحكومة، وهو ما تسبب في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية منذ 21 ديسمبر / كانون الأول الماضي.