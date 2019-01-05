ألمانيا تحذر مواطنيها جنوبي البلاد

أصدر مكتب الارصاد الجوية في ألمانيا تحذيرا اليوم السبت (5 يناير كانون الثاني) من سوء الاحوال الجوية في معظم اجزاء بافاريا وولاية بادن فيرتمبرج الجنوبية المجاورة مع تساقط الثلوج بكثافة.

© Sputnik . KIRIL KALINIKOV تأجيل وإلغاء عشرات الرحلات في مطارات موسكو

وفي إحدى البلدات في بافاريا شوهد السكان يزيلون الجليد من فوق السيارات وأمام منازلهم بينما استمر تساقط الثلوج. وفقا لـ "رويترز".

وفيما كانت حركة المرور سلسة على الطرق السريعة قرب مدينة ميونيخ جرى إلغاء عدد من رحلات الطيران أو تأجيلها من مطار المدينة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي وقت سابق أدى تساقط الثلوج شرقي الولايات المتحدة إلى وقوع عدة حوادث سير خطيرة، كما تم إلغاء نحو ألفي رحلة جوية، وانقطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف.