مع ارتفاع صادرات الدفاع والفضاء التركية...أنقرة تختبر أول محرك مروحية بنجاح

شهد قطاع الصناعات الدفاعية والفضائية التركية تطوراً ملحوظاً في عام 2018 مسجلاً رقماً قياسياً في قيمة صادراته مقارنة مع الأعوام السابقة، بالتزامن مع نجاح محرك مروحية "غوك بي" التركية في اجتياز جميع الاختبارات لوضعه في الخدمة.

ارتفعت صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية التركية في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2018 بنسبة 24.9% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2017 حيث بلغت قيمتها 253 مليوناً و469 ألفا "حسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك" ليشهد أعلى صادرات خلال أشهر السنة الماضية وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.

© AP Photo / Presidential Press Service أردوغان يعلن رسميا تحقيق إنجاز "غير مسبوق" في تاريخ تركيا

وسجلت صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية رقماً قياسياً خلال عام 2018 حيث بلغ إجمالي قيمتها 2 مليار و35 مليون دولار بعد أن كان في 2017 مليار و739 مليون دولار.

وأنهت شركة توساش لصناعة المحركات (TEI) جميع اختباراتها على محرك مروحية "غوك بي" التركية متعددة الأغراض بنجاح ليدخل في الخدمة.

وشارك وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك في اختبار المحرك "TS 1400" في مقر الشركة في ولاية أسكي شهير، عقب ذلك شارك في مراسم افتتاح محرك المروحيات "TS 700" الذي سيستخدم في مروحيات "قره شاهين".

وأكد رانك على أهمية هذه الصناعات من حيث التخلص من الاعتماد على الخارج في مجال محركات المروحيات، ونوه إلى أن تركيا باتت تنتج محركات التوربو ديزل للطائرات من دون طيار والمحركات التوربينية ومحركات توروبوجيت لصواريخ كروز.

وأشار رانك إلى أن تركيا تسعى لجعل صناعاتها الدفاعية مستقلة، بدلاً من تقديم خدمات التصنيع لمصلحة المنتجين الدوليين في هذا المجال.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى على قائمة الدولة المستوردة للصناعات الدفاعية والفضائية التركية في عام 2018 بواقع 726 مليون دولار، ومن ثم ألمانيا بـ 226 مليون دولار، تليها سلطنة عمان بـ 153 مليون دولار، وتأتي قطر بعدها ب 83 مليون و455 ألف دولار.