بالفيديو... صدامات بين السترات الصفراء والشرطة الفرنسية

تجدد الصدامات اليوم السبت بين متظاهرون من حركة "السترات الصفراء" والشرطة الفرنسية بعد مظاهرات في العاصمة باريس ومدن أخرى.

واستخدمت الشرطة الفرنسية مجددا اليوم القنابل الغازية والمسيلة للدموع واعتقلت 18 شخصا خلال مواجهات بين متظاهرين من "السترات الصفراء" ولاشرطة الفرنسية في باريس وعدد من المدن الفرنسية للأسبوع الثامن ضد السياسات الحكومية الفرنسية.

© REUTERS / STEPHANE MAHE فرنسا تشدد موقفها ضد "محرضي" السترات الصفراء

وتجمع عدة مئات من المتظاهرين في منطقة الشانزليزيه في وسط باريس، حيث تم نشر حوالي 15 عربة شرطة، كما خرجت مسيرات في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وندد المتحدث باسم الحكومة، بنيامين جريفو، بالمشاركين في الاحتجاجات، إذ وصفهم بأنهم "محرضون يريدون تمردا، ويهدفون بالأساس للإطاحة بالحكومة".

ولفتت "فرانس برس" إلى أن اعتقال إريك درويت، وهو أحد المتحدثين باسم الحركة، أثار غضب مؤيديه، مشيرة إلى أنه يواجه محاكمة لامتلاك سلاح في مظاهرة سابقة، وتم احتجازه لمدة 10 ساعات.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي نشرته صحيفة "أودوكس دانتسو"، يوم الخميس، أن 55 % من المواطنين يؤيدوناحتجاجات "السترات الصفراء".

وتشهد فرنسا منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني احتجاجات لحركة "السترات الصفراء" التي كان فرض الضرائب على الوقود هي شرارتها الأولى إلا أن وتيرتها أخذت بالتصاعد لتشمل مطالب إضافية أخرى وصلت حد المطالبة بإسقاط الحكومة بالرغم من الوعود التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون، وأسفرت حتى الآن إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة ألف وتوقيف ما يزيد عن 4 آلاف متظاهر في عموم فرنسا.