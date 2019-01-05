زلزال قوي يضرب البرازيل

وقالت الهيئة، إن الزلزال الذي ضرب البرازيل، اليوم السبت 5 يناير / كانون الثاني الجاري، بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب منطقة نائية غربي البرازيل، مشيرة إلى أنه لم تصدر تقارير رسمية، عن وقوع إصابات.
ووقع مركز الزلزال على مسافة 88 كم من غربي مدينة تارئوسا البرازيلية، وعلى بعد 329 كم من بوكالبا، في بيرو.
#earthquake M 6.8 — 89km W of Tarauaca, Brazil at UTC 2019-01-05 19:25:38 preliminary https://t.co/pQey8QTtRT pic.twitter.com/b3bNpynUYd— David White (@DR___White) January 5, 2019
وقالت هيئة المسح الجيولوجي إن مركز الزلزال وقع على عمق 575 كيلومترا، لكنها أشارت إلى أنه من المتوقع ألا يتسبب في إضرار بالغة لأنه حدث على مسافة بعيدة وعلى عمق كبير.
M 6.8 — 89km W of #Tarauaca, #Brazil— よっしみ～☆🌏 (@yoshimy_s) January 5, 2019
PAGER — GREEN ShakeMap — III
Time 2019-01-05 19:25:38 UTC
at Epicenter 2019-01-05 14:25:38 —05:00
Location 8.143°S 71.574°W
Depth 575.27 km (357.46 mi) pic.twitter.com/dxxRiySogm
ويصنف الزلزال، الذي تزيد قوته عن 6 درجات على مقياس ريختر بأنه زلزال قوي، ويسبب الكثير من الأضرار في المناطق المكتظة بالسكان، بحسب موقع "إيرثكويك كاغنيتيود".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)