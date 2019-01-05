زلزال قوي يضرب البرازيل

وقالت الهيئة، إن الزلزال الذي ضرب البرازيل، اليوم السبت 5 يناير / كانون الثاني الجاري، بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب منطقة نائية غربي البرازيل، مشيرة إلى أنه لم تصدر تقارير رسمية، عن وقوع إصابات.

ووقع مركز الزلزال على مسافة 88 كم من غربي مدينة تارئوسا البرازيلية، وعلى بعد 329 كم من بوكالبا، في بيرو.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي إن مركز الزلزال وقع على عمق 575 كيلومترا، لكنها أشارت إلى أنه من المتوقع ألا يتسبب في إضرار بالغة لأنه حدث على مسافة بعيدة وعلى عمق كبير.

M 6.8 — 89km W of #Tarauaca, #Brazil



PAGER — GREEN ShakeMap — III

Time 2019-01-05 19:25:38 UTC

at Epicenter 2019-01-05 14:25:38 —05:00

Location 8.143°S 71.574°W

Depth 575.27 km (357.46 mi) pic.twitter.com/dxxRiySogm — よっしみ～☆🌏 (@yoshimy_s) January 5, 2019

ويصنف الزلزال، الذي تزيد قوته عن 6 درجات على مقياس ريختر بأنه زلزال قوي، ويسبب الكثير من الأضرار في المناطق المكتظة بالسكان، بحسب موقع "إيرثكويك كاغنيتيود".