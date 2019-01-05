لهذا السبب... ديمقراطيون يجتمعون مع نائب ترامب في البيت الأبيض

اجتمع مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي وعدد آخر من كبار المسؤولين، بمساعدين لأعضاء ديمقراطيين في الكونجرس، اليوم السبت 5 يناير / كانون الثاني الجاري.

ذكرت وكالة "رويترز" أن الاجتماع هو محاولة لكسر الجمود بشأن اقتراح يتعلق بإقامة جدار على الحدود وإنهاء إغلاق جزئي للحكومة مستمر منذ 21 ديسمبر / كانون الأول الماضي.

Just arrived at @WhiteHouse for meetings w/ top level staff of House & Senate leadership today. Our aim will be to find a solution- not simply to end the gov’t shutdown- to provide funding to end the crisis at our southern border, achieve real border security & to build the wall! — Vice President Mike Pence (@VP) January 5, 2019

ويرفض الديمقراطيون، الذي يمثلون أغلبية داخل مجلس النواب خطة الرئيس دونالد ترامب لاعتماد مبلغ 5.6 مليار دولار لبناء جدار على امتداد الحدود الأمريكية مع المسكيك، وهو ما تسبب في إغلاق الحكومة الأمريكية جزئيا.

Productive discussion w/ Congressional leadership staff at @WhiteHouse. @SecNielsen gave a full presentation on crisis along Southern Border. We reaffirmed @POTUS’ commitment to secure the border, build the wall, keep Americans safe & reopen gov’t. Discussions continue tomorrow. pic.twitter.com/C7k9Sg8guY — Vice President Mike Pence (@VP) January 5, 2019

وقال بنس، في تغريدة على "تويتر"، قبل اجتماع اليوم، إن هدف الإدارة ليس مجرد إنهاء الإغلاق الحكومي ولكن توفير التمويل لإنهاء الأزمة عند حدودنا الجنوبية وتحقيق أمن حقيقي على الحدود وبناء الجدار".

“I want the American people to know that this is a real crisis at our border.” —@VP pic.twitter.com/YVkihwtHhX — GOP (@GOP) January 5, 2019

وذكرت "رويترز" أن الاجتماع جرى في البيت الأبيض بحضور جاريد كوشنر، صهر ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن، والقائم بعمل كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني.