تركيا ترفض "مغريات" الولايات المتحدة الصاروخية

رفضت تركيا مجددا عرضا أمريكيا بشأن تسليمها أنظمة دفاع جوية أمريكية من نوع "باتريوت" مقابل تخلي أنقرة عن شراء منظومات "إس 400" الدفاعية الروسية.

وكشفت صحيفة " يني شفق " التركية من خلال مصدر خاص أن تركيا رفضت العرض الأمريكي الأخير القاضي بتسليم أنقرة منظومات دفاعية أمريكية مقابل التخلي عن منظومات "إس 400" الروسية.

وأشارت الصحيفة أن وفدا أمريكيا زار تركيا مؤخرا وقدم عرضا أخيرا للقيادة التركية لحثها التخلي عن منظومات "إس 400" الروسية لمصلحة "باتريوت" الأمريكية، وجوبه العرض الأمريكي بالرفض وذلك بسبب عدم تضمن العرض الأمريكي على شروط خاصة مرتبطة بالمنظومة ومنها السعر المطلوب وتفاصيل حول نقل المنظومة وحصرية صيانتها.

وكانت مصادر إعلامية تركية قد أعلنت أن الولايات المتحدة بصدد تركيب أربعة محطات رادار جوية وهوائيات إرسال ومعدات عسكرية أخرى في تركيا.

وكانت روسيا وتركيا قد وقعتا في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400".

ووفقا لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيعمل عليهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.