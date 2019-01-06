مناورات عسكرية مشتركة بين البحرية الروسية والإيرانية

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، أن مناورة عسكرية مشتركة مع القوات البحرية الروسية ستجري قريبا، مشيرا إلى أنها ستضع إيران في مستوى أعلى من التعاون البحري.

© AFP 2018 / Atta Kenare روسيا وإيران نحو تعاون عسكري في عام 2019

وقال خانزادي في مقابلة مع وكالة " مهر " الإيرانية اليوم الأحد، "سوف تكون هناك مناورة عسكرية مشتركة بين القوات البحرية الإيرانية والروسية في المستقبل، وهذه المناورة دون شك سوف تضعنا في مستوى أعلى في مجال التعاون البحري الاستراتيجي و التكتيكي والعمليات".

وأشار خانزادي أن المناورات المشتركة بين روسيا وإيران هو نتيجة التعاون بين البحريتين الإيرانية والروسية والقوات البحرية لدول بحر قزوين بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

ونوه خانزادي بالجيش الإيراني وشدد أن دول بحر قزوين لن تسمح بتواجد أي قوة أجنبية في مياهه، قائلا، إن بحر قزوين هو بحر السلام والصداقة وجميع الدول تتابع هذا التوجه ذاته.