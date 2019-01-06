الجنس اللطيف يسيطر على المخابرات الأمريكية

بعد تولي جينا هاسبل إدارة الاستخبارات الأمريكية والتي تعد ظاهرة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة.

© AP Photo / CIA مجلس الشيوخ يستمع إلى مديرة المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي

أشار موقع " NBC " الأمريكي أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أصبحت تحت سيطرة النساء وذلك بعد تعيين نساء في أهم ثلاثة مناصب في قيادة الوكالة.

فمن بعد جينا هاسبل، عينت سينثيا راب نائبة لها لشؤون التحليل وبالتالي باتت الأقسام الرئيسية الثلاثة بالوكالة خاضعة لحكم النساء.

وبحسب الموقع، فإن النساء الذين تم تعيينهم هن خبيرات ولهم باع كبير في العمل داخل الوكالة من خلال عملهم في مراكز أخرى خلال عهد ديفيد بترايوس.

كما لفت الموقع إلى مركز آخر تشغله امرأة في الوكالة وهو منصب نائب مدير الوكالة لشؤون العلوم والتكنولوجيا وتشغله دون مايريكس.

وبحسب مسؤول بارزفي الاستخبارات الأمريكية للموقع، فإن النساء يشكلن حاليا نحو 50 بالمئة من كوادر وكالة الاستخبارات المركزية.