بالفيديو... أعمال الشغب في باريس تطال مطعما عائما

تسببت الاحتجاجات المستمرة لحركة "السترات الصفراء" إلى اندلاع حريق في مطعم عائم قرب متحف أورسيه على الضفة الغربية لنهر السين في باريس.

وأضرمت النيران في مطعم عائم بالقرب من جسر مزدحم بالمحتجين، من دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا، بحسب قناة "BFM".

VIDÉO — Feu de péniche pendant la manifestation #5janvier: des #GiletsJaunes ont cassé une vitre pour tenter d'éteindre le feu. Les @PompiersParis sont intervenus rapidement. #ActeVIII #Acte8 pic.twitter.com/yIqfYN8eaS — Clément Lanot (@ClementLanot) January 5, 2019

وفي وقت سابق، تسببت الاحتجاجات المستمرة لحركة "السترات الصفراء" إلى اندلاع حريق صغير أمام مبنى السفارة السويدية في باريس.

وشارك خمسون ألف متظاهر في عموم فرنسا، أمس السبت، في الاحتجاجات المتجددة للأسبوع الثامن على التوالي، والتي تقودها حركة "السترات الصفراء" ضد السياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، حسبما ذكرت الداخلية الفرنسية.

وعمد بعض المتظاهرين إلى حرق عدد من الدراجات النارية وسلال المهملات، إلا أن الأضرار وأعمال الشغب بقيت محدودة جدا مقارنة مع الأسابيع السابقة، خاصة مقارنة مع مظاهرة الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي التي شهدت أعمال عنف لا سابق لها.

تجدر الإشارة بأن الشرطة اعتقلت، يوم الأربعاء الماضي، إيريك درويي، أحد أبرز الوجوه الإعلامية لحراك السترات الصفراء، متهمة إياه بالدعوة لتنظيم مظاهرة غير مرخصة، مما دفع بعض أحزاب المعارضة للتعبير عن استنكارها.