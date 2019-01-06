محادثات غير مسبوقة مع أمريكا... السعودية مرفوضة والبديل قطر

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لعقد محادثات غير مسبوقة، ولكن السعودية تلقت صدمة كبيرة في هذا الشأن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في حركة طالبان، اليوم الأحد، أن المحادثات المزمع عقدها هذا الشهر بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين من طالبان، رفضت الحركة أن تقام في السعودية.

© Sputnik . Vitaliy Belousov طالبان تؤكد رسميا إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في الدوحة

وأشار المسؤولون إلى أن طالبان طلبت نقلت المحادثات غير المسبوقة من الرياض إلى قطر.

وجاء طلب طالبان، تلافيا لسعي السعودية إلى إشراك الحكومة الأفغانية في الحوار غير المسبوق.

وقال عضو بارز في طالبان بأفغانستان لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه "ليس من المفترض أن نلتقي بمسؤولين أمريكيين في الرياض الأسبوع المقبل ونستأنف عملية السلام التي لم تكتمل في أبوظبي الشهر الماضي".

ومن المتوقع أن تكون جولة المفاوضات المقبلة هي الرابعة ضمن سلسلة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما في أفغانستان، ومن المقرر إجراؤها بين زعماء طالبان والمبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد لمناقشة انسحاب القوات الأجنبية ووقف محتمل لإطلاق النار في 2019.

ورفض زعماء طالبان عرضا من الحكومة الأفغانية لإجراء محادثات مباشرة رغم ضغوط دولية متزايدة في سبيل إشراك الحكومة المدعومة من الغرب في المحادثات.

كما قالت طالبان في وقت سابق إنه توافق على إجراء مفاوضات "أولية" مع الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الدوحة بقطر، نافية ما تناقلته وسائل إعلام أفغانية زعمت التوصل لاتفاق حول الحكومة المؤقتة والانتخابات وملفات أخرى، بحسب ما نقلته محطة "1 تي في" المحلية.

وقال بيان صادر عن طالبان إنه تم "إجراء 3 أيام من المحادثات الأولية مع الولايات المتحدة في الدوحة الأسبوع الماضي".

وفندت الحركة التقارير الإعلامية و"المزاعم عن التوصل لاتفاق على الحكومة المؤقتة والانتخابات والرئيس القادم".

وتقول طالبان إنها أصرت خلال جلسات المحادثات "على إقامة نظام إسلامي وقرار صادق للصراع الأفغاني في المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة في قطر".