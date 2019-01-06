الضباب الدخاني ينقشع بفعل أمطار في نيودلهي وجودة الهواء "سيئة للغاية"

وقالت الهيئة المركزية لمكافحة التلوث إن مؤشر جودة الهواء أظهر أن تركيز الجزيئات السامة التي تعرف بجزيئات (بي.إم 2.5) بلغ 182 بحلول الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، وهو الأقل منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لرويترز.

وذكرت السفارة الأمريكية أنه رغم ذلك، فإن مستوى التلوث يزيد بأكثر من خمسة أمثال المستوى الذي توصي به الإدارة الأمريكية وهو 35.

وأظهر مؤشر جودة الهواء الخاص بالهيئة المركزية لمكافحة التلوث أن مستوى الجودة في دلهي "سيئ للغاية"، اليوم الأحد، وأن من المتوقع أن يستمر ذات المستوى غدا الاثنين.

وحثت الهيئة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي أو القلب على تجنب المناطق التي تشهد تلوثا والخروج في أضيق الحدود.

Toxic smog: Air pollution in New Delhi hits hazardous levels after a night of free-for-all Diwali fireworkshttps://t.co/0yS6VxJzUt pic.twitter.com/GY9BOUOEKI — AFP news agency (@AFP) November 8, 2018

وأدى انخفاض حاد في درجات الحرارة وسرعة الرياح على مدى الأسبوعين الماضيين مع انبعاثات السيارات والمصانع والغبار المنبعث من مواقع بناء والدخان الناجم عن حرق القمامة إلى زيادة التلوث في معظم أنحاء شمال الهند.

وبلغ أعلى مستوى للتلوث العام الماضي 450، وتم تسجيله يوم 23 ديسمبر/كانون الأول.