مقتل 30 عاملا إثر انهيار أرضي في منجم ذهب شمالي أفغانستان

لقى ما لا يقل عن 30 عاملا حتفهم، اليوم الأحد، بسبب انهيار أرضي في إقليم بدخشان شمالي أفغانستان، وذلك بحسب ما أعلنت الشرطة.

وذكر المتحدث باسم شرطة الإقليم، سناء الله روحاني، أن 7 عمال أصيبوا بينما كانوا يعملون داخل المنجم في منطقة كوهيستان، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

Breaking — At least 30 people were killed, 15 others wounded in a gold mine collapse in Kohistan district in north-eastern #Badakhshan province, officials said. #Afghanistan pic.twitter.com/ZzjltUjikJ — TOLOnews (@TOLOnews) January 6, 2019

​وأشارت الوكالة إلى أن الانهيارات الأرضية شائعة في الأقاليم الجبلية شمالي أفغانستان.