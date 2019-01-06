مقتل 30 عاملا إثر انهيار أرضي في منجم ذهب شمالي أفغانستان

وذكر المتحدث باسم شرطة الإقليم، سناء الله روحاني، أن 7 عمال أصيبوا بينما كانوا يعملون داخل المنجم في منطقة كوهيستان، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
Breaking — At least 30 people were killed, 15 others wounded in a gold mine collapse in Kohistan district in north-eastern #Badakhshan province, officials said. #Afghanistan pic.twitter.com/ZzjltUjikJ— TOLOnews (@TOLOnews) January 6, 2019
وأشارت الوكالة إلى أن الانهيارات الأرضية شائعة في الأقاليم الجبلية شمالي أفغانستان.
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