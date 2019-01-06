بولتون: لا نريد أن تتحرك تركيا عسكريا في سوريا إلا بتنسيق كامل معنا

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي، جون بولتون، اليوم الأحد، 6 يناير/كانون الثاني، أن "واشنطن لا ترغب بأي تحرك عسكري تركي في سوريا بدون التنسيق معها".

© AP Photo / Gali Tibbon نتنياهو: المباحثات مع بولتون تتركز على "العدوان الإيراني" والأوضاع في سوريا

وقال بولتون، في تصريحات للصحفيين خلال زيارته لإسرائيل: "سنناقش الانسحاب من سوريا مع إسرائيل وتركيا خلال جولة إقليمية".

وشدد على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يتمسك بأن "الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يحدث دون اتفاق لحماية الأكراد". وأضاف أن "أمريكا ستنسحب من سوريا، لكنها ستحمي قواتها خلال فترة الانسحاب".

وقال: "الولايات المتحدة ستجعل انسحابها من سوريا مرهونا بتطمينات تركية بشأن سلامة الأكراد وإنها ترغب أيضا في إجراءات لحماية القوات الأمريكية أثناء الانسحاب".

وأوضح بولتون، أن الرئيس ترامب "يريد تدمير خلافة داعش".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن مباحثاته مع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون والذي يزور إسرائيل حاليا، ستتركز على مناقشة جهود صد "العدوان الإيراني" في المنطقة، والأوضاع في سوريا.

ووصل جون بولتون إلى إسرائيل، أمس السبت، لبحث القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بالانسحاب من سوريا.