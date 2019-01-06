السفير الأمريكي في إسرائيل يكشف موعد إعلان صفقة القرن

وقال ديفيد فريدمان، إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط لن تعلن قريبا، وذكرت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم، الأحد، أن ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي في إسرائيل يعتقد أن بلاده لن تنشر الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، قريبا، وذلك على هامش زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون.

ونقلت "رويترز" هذا التصريح عن السفير الأمريكي، بعد أن تحدث مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، مؤكدا نية أمريكا تأجيل إعلان خطتها المقترحة ، لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

أكد الرئيس محمود عباس أبو مازن، أن القضية الفلسطينية تمر بصعوبات بالغة خلال الفترة الحالية، مشددا على أن السلطة الفلسطينية لن تستسلم حتى لو وصل الأمر إلى إلغاء اتفاقية أوسلو وأن صفقت القرن "انتهت".

وأوضح أبو مازن خلال لقائه عدد من الكتاب والمفكرين في بمقر إقامته بالقاهرة، أنه قطع التواصل مع كل المسؤولين الأمريكيين بعد إصرارهم على التمسك بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

وأضاف أبو مازن "صفقة القرن انتهت ولا يوجد أي شيء يمكن التفاوض عليه بعد إعلان أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه منع المسئولين الفلسطينيين من التواصل مع أي مسئول أمريكي خلال الفترة الماضية.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن حل القضية الفلسطينية لن يتم إلا على ثلاث مسارات، سياسي واقتصادي وأمني، ولا يمكن القبول بمسار منفصل عن الآخرين.