نتنياهو: المباحثات مع بولتون تتركز على "العدوان الإيراني" والأوضاع في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مباحثاته مع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون والذي يزور إسرائيل حاليا، ستتركز على مناقشة جهود صد "العدوان الإيراني" في المنطقة، والأوضاع في سوريا.

القدس — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإن "رئيس الوزراء قال اليوم في مستهل جلسة حكومية "سألتقي هذا المساء بالمستشار الأمريكي لشؤون الأمن القومي، الصديق القديم جون بولتون، سأبحث معه الجهود الرامية إلى صد العدوان الإيراني في منطقتنا، والأوضاع في سوريا لاحقا لقرار الرئيس ترامب وأيضا لاحقا للمكالمة التي أجريتها مع الرئيس بوتين يوم الجمعة".

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وأضاف نتنياهو: "كما سنبحث تعميق التعاون الاستخباراتي والعملياتي بين إسرائيل والولايات المتحدة الذي يتزايد توطيدا باستمرار، موقفنا واضح، نواصل العمل ضد التموضع العسكري الإيراني في سوريا، أيضا خلال الفترة الراهنة، ونتحرك ضد أي جهة تحاول أن ستحاول المساس بأمن إسرائيل".

وكان جون بولتون وصل إلى إسرائيل أمس السبت، لبحث القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بالانسحاب من سوريا.

وحسب صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، "سيتصدر قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا المباحثات التي سيجريها بولتون مع المسؤولين الإسرائيليين والأتراك". وأضافت أن "زيارة بولتون تأتي للتمهيد لجولة سيبدأها وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو نهاية الأسبوع المقبل وتشمل مصر والأردن والسعودية والإمارات وعمان وقطر الكويت".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك، مؤكدا أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا، لكن الانتصار على "داعش" لا يعني نهاية وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأحدث القرار جدلا واسعا، فأعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس استقالته، وتبعه مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي بريت ماكغورك.