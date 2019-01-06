بسبب دولة ثالثة... خلاف استراتيجي بين أمريكا وإسرائيل

رد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على طلبات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، حول دولة ثالثة يمكن أن تتسبب في وقوع أزمة بين الطرفين، الأمريكي والإسرائيلي.

وقال نتنياهو، ظهر اليوم الأحد، إن الصادرات الإسرائيلية حطمت أرقاما قياسية، في العام 2018، ومن المتوقع أن حجمها سيصل إلى حوالي 110 مليار دولار.

الصادرات الإسرائيلية حطمت أرقاما قياسية في العام 2018 ومن المتوقع أن حجمها سيصل إلى حوالي 110 مليار دولار. هذا هو تزايد بنسبة %8 مقارنة بالعام 2017 فهذه هي نتيجة نفس الاستراتيجية التي تحدثت عنها مرات عديدة والتي تتمحور حول فتح أسواق جديدة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 6, 2019

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تصدير البضائع إلى الصين تزايد بنسبة %56، وتصدير البضائع والخدمات إلى اليابان تزايد بنسبة %50، والتصدير إلى الهند وإلى أمريكا اللاتينية تزايد بنسبة %27.

وأشار نتنياهو إلى أن تلك الصادرات ستؤدي إلى تزايد التصدير والناتج القومي المحلي ويدخل المال إلى خزينة الدولة، ويخلق أماكن عمل ويزيد من رواتب المواطنين، قائلا:



هذا هو تزايد بنسبة %8 ، مقارنة بالعام 2017 ، فهذه هي نتيجة نفس الاستراتيجية التي تحدثت عنها مرات عديدة والتي تتمحور حول فتح أسواق جديدة.

نتنياهو:



تصدير البضائع إلى الصين تزايد بنسبة %56 وتصدير البضائع والخدمات إلى اليابان تزايد بنسبة %50 والتصدير إلى الهند وإلى أمريكا اللاتينية تزايد بنسبة %27. هذا يؤدي إلى تزايد التصدير والناتج القومي المحلي ويدخل المال إلى خزينة الدولة ويخلق أماكن عمل ويزيد من رواتب المواطنين. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 6, 2019

وكان جون بولتون قد أكد أنه سيناقش مع نتنياهو 3 ملفات رئيسة، أهمها التواجد الصيني المتزايد في إسرائيل، خاصة مع بناء شركة صينية لرصيف كامل في ميناء حيفا الجديد، الذي تستخدمه الولايات المتحدة كأحد القواعد العسكرية البحرية للأسطول الأمريكي السادس في البحر المتوسط.