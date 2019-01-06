تسجيل
14:35 06 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    مصرع أحد البحارة البولنديين أثناء التدريبات في السويد

    عيون الصين على مرفأ عربي في الشرق الأوسط

    © AFP 2018 / Eric Piermont
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مع انطلاق مسيرة إعمار سوريا وضعت الصين عيونها على مرفأ لدولة عربية في الشرق الأوسط سيكون منطلقا لمشاريع بكين في سوريا.

    الوضع في سوريا
    © AFP 2018 / Bulent Kilic
    الصين تعتبر الأمن شرطا لبدء إعادة الإعمار في سوريا
    كشفت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية عن تقرير حول أهمية مرفأ طرابلس الواقع شمالي لبنان في إعادة إعمار سوريا، وأشارت إلى الاهتمام الصيني بهذا المرفأ الذي سيقوم بمهمة أساسية خلال البدء بمشاريع إعمار سوريا من قبل الصين.

    ونقلت الصحيفة عن المراقبين الدوليين أن الصين تعد دولة مهمة خصوصا أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمستثمر الكبير الأكثر واقعية لإعمار سوريا، بسبب عدم لعبها دورا ناشطا في الصراع السوري وإبقائها على علاقاتها الديبلوماسية مع دمشق في ظل الأزمة، وتوقيعها اتفاقات تجارية مع سوريا، وتأثر روسيا وإيران بالعقوبات الأمريكية.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الصين أرسلت وفودا إلى سوريا ولبنان عبر الحزب الشيوعي الصيني والشركات الصينية الخاصة، ولكنها لم تعطِ كلمة بعد، إذ نقلت عن أحمد تامر، مدير مرفأ طرابلس، قوله: "لم تستثمر الصين في المرفأ بعد بهدف إعادة إعمار سوريا".

    وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إن طرابلس تعتقد أنها قادرة على لعب دور لوجيستي على هذا المستوى، ناقلة عن ريا الحسن، رئيسة مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في المدينة، قولها: "أدرك الصينيون ذلك قبلنا حتى".

    وفيما أكدت الصحيفة أن الشركات الصينية أبرمت عقودا "مغرية" في مرفأ طرابلس، بينها ما يُقدر بـ58 مليون دولار، بينت أن الاستثمارات الصينية توقفت عند هذا الحد، وأن مقترح توسيع المرفأ عالق في ظل الأزمة الحكومية.

    وتطرقت الصحيفة إلى الجهود الصينية على خط "القوة الناعمة"، إذ تناولت نشاط معهد "كونفوشيوس" مع الجامعة اللبنانية وبرنامج الدراسات الصينية، مذكرة بتصريح السفير الصيني، وانغ كيجيان: "يمكن للبنان أن يصبح لؤلؤة ساحرة في مبادرة الحزام والطريق"، في إشارة إلى سياسة الصين لتطوير البنى التحتية على طول خط الحرير التجاري التاريخي.

    الصين تبدأ إعادة إعمار كهرباء سوريا: 800 منحة محولة بـ 12 مليون يورو
    © Sputnik . Morad Saeed
    بالفيديو... الصين تبدأ إعادة إعمار كهرباء سوريا: منحة 800 محولة بـ 12 مليون يورو
    وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن تاو دوانفانغ، الباحث في مركز الصين والعولمة، قوله: "يعاني هذا الطريق ثغرة يمكن لطرابلس ردمها"، وتوضيحه أنّ "الصين تملك مركزا واحدا لنقل الشحنات من سفينة إلى أخرى يقع في تل أبيب؛ ونظراً إلى أن عددا كبيرا من البلدان المسلمة ترفض استقبال بضائع نُقلت عبر إسرائيل، تتمتع طرابلس بفرص كبيرة على المدى البعيد".

    في المقابل، ألمحت الصحيفة إلى أنّ انعدام الاستقرار في سوريا يقف وراء إحجام الصين عن الالتزام بأعمال إعمار سوريا، إذ نقلت عن دوانفانغ قوله: يتوخى الصينيون الحذر لجهة القيام باستثمارات كبرى هناك في سوريا.

    انظر أيضا:

    الصين ترحب بتعيين النرويجي بيدرسن مبعوثا أمميا جديدا إلى سوريا
    بالفيديو... الصين تبدأ إعادة إعمار كهرباء سوريا: منحة 800 محولة بـ 12 مليون يورو
    الصين تهدي سوريا 800 محولة كهرباء
    الصين تعتبر الأمن شرطا لبدء إعادة الإعمار في سوريا
    خبير: الصين تعتبر سوريا مركز التحرك الجيوسياسي والاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط
    الصين حول الضربات الغربية على سوريا : ندعو جميع الأطراف للعودة إلى إطار القانون الدولي
    الكلمات الدلالية:
    طرابلس, لبنان, الصين, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    السياح على جبل آي بيتري في شبه جزيرة القرم الروسية
    شاهد السياحة والاستجمام في شبه جزيرة القرم الروسية خلال الأعياد
    اصرفهم على مفرقعاتك
    ترامب لنتنياهو: اصرفهم على مفرقعاتك نحن راحلون
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك