ثلاث فصائل فلسطينية تقدم مبادرة لإزالة الاحتقان بين حركتي فتح وحماس

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أن الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي، قدمتا مقترحًا واضحًا لحماس؛ لإزالة حالة الاحتقان الناتجة عن التصريحات الأخيرة للرئيس محمود عباس.