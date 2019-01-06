البابا فرنسيس يطالب بتوفير ميناء آمن لمهاجرين تقطعت بهم السبل

حث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، زعيمين أوروبيين على وقف الخلافات بينهما بشأن مصير 49 مهاجرا تقطعت بهم السبل على متن سفينتي إنقاذ في البحر المتوسط وتوفير ميناء آمن لاستقبالهم.

وجاء حديث البابا عن الخلاف الدبلوماسي بين إيطاليا ومالطا أثناء عظته التي ألقاها في حضور عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس، وفقا لـ "رويترز".

© AP Photo / Sergey Ponomarev تحمل مهاجرين... قاض إيطالي يدعو طاقم "سي ووتش" لرفع دعوى ضد بلاده ومالطا

وفي وقت سابق قال رئيس بلدية نابولي، إن المدينة مستعدة لتحدي وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني والسماح بدخول سفينة تديرها منظمة خيرية تواجه طقسا عاصفا في البحر المتوسط.

وترفض كل من إيطاليا ومالطا السماح للسفينية (سي-ووتش 3) التي تديرها منظمة ألمانية غير حكومية بالرسو في موانئهما وإنزال المهاجرين الذين جرى إنقاذهم قبالة ليبيا يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول.

وحظر سالفيني، لدى توليه السلطة العام الماضي، دخول الزوارق التي تديرها منظمات غير حكومية إلى الموانئ الإيطالية واتجه لمساعدة ليبيا على منع المهاجرين من مغادرة شواطئها.

وتشير بيانات حكومية إلى أن نحو 12977 مهاجرا دخلوا إيطاليا في عام 2018 على زوارق تديرها منظمات غير حكومية من ليبيا بانخفاض بنسبة 87.9 بالمئة عن 2017 وبنسبة 92.85 بالمئة عن 2016.