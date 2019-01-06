أردوغان يزور موسكو قريبا

أعلن المكتب الصحفي للزعيم التركي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يعتزم زيارة إلى روسيا في كانون الثاني/ يناير الجاري.

وذكر المكتب الصحفي لوكالة " سبوتنيك": رئيسنا سيزور روسيا خلال شهر يناير/كانون الثاني، ولم يتم تحديد الموعد بعد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في نهاية الشهر المنصرم، أنه يعتزم لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأيام القريبة في موسكو، لمناقشة الوضع في سوريا. مشيرا إلى أن وفدا تركيا سيصل إلى روسيا عشية زيارته.

ويذكر، أن موسكو استضافت في نهاية الشهر المنصرم، محادثات على مستوى عالي بين الجانبين الروسي والتركي، تركزت على محاربة الإرهاب في سوريا والتطورات الأخيرة على الساحة السورية بعد إعلان الرئيس ترامب سحب القوات الأمريكية من البلاد.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد أكد خلال لقاء وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا، في صيغة " 2+2 "، بالنسبة للمسألة السورية، أن هناك تعاون جيد بين تركيا وروسيا وبفضل ذلك، يوجد تقدم ملحوظ في العملية السياسية وفي مجالات أخرى.