إيران تتجه لحذف الأصفار من عملتها وكبح التضخم

أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، سيطرة البنك على سوق العملة الأجنبية في البلاد، وعبر عن أمله في كبح معدل التضخم في ظل استقرار سوق العملة وخفض أسعار العملات.

طهران — سبوتنيك. وقال همتي، خلال لقاء مع نواب (تكتل الولاية) في مجلس الشوري الإسلامي (البرلمان) اليوم الأحد وبحسب وسائل إعلام محلية، "قدمنا للحكومة لائحة حذف الأصفار من العملة المحلية ونتمنى أن يمهد الطريق لإجراء هذه العملية في أسرع وقت ممكن".

© AP Photo / Vahid Salemi لاريجاني يكشف سر تحسن العملة الإيرانية أمام الدولار

وأضاف عملية التوازن في سعر العملة من خلال التحكم في العوامل المرتبطة بالسوق ومراقبتها، قائلا: نترقب تسريع عرض العملات الأجنبية من قبل المصدرين غير النفطيين قريبا عبر شبكة "نيما" التابعة للبنك.

وتابع همتي موضحا أن تعديل النظام المصرفي وتنظيمه من أهم الخطوات التي من المقرر أن يتخذها البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا العمل ذات أهمية وحساسية بالغة ويجب ألا نتسرع فيه.

وتسعى الحكومة الإيرانية لاعتماد التومان كعملة وطنية بدلا من الريال.

والتومان كان العملة الرسمية لإيران حتى عام 1932 وتم استبداله بالريال على صرف 10 ريال لكل تومان.

وقبل عامین وافق مجلس الوزراء الإيراني على اتخاذ التومان كعملة رسمية لإيران لكن لم يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان والمحافظ السابق للبنك المركزي الإيراني حينها ولي الله سيف كان قد أكد أنه، رغم موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع لكن الحكومة اتخذت قرارا بأن لا تباشر بتعديل النظام المصرفي أي حذف الأصفار الأربعة من العملة الإيرانية.

سعي إيران لإصلاح نظامها المصرفي ليس جديدا وفي حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد تم طرح هذا الموضوع بعنوان (مشروع إصلاح العملة الوطنية) لكن لم يكن لديه نتائج أيضا.

ويبلغ سعر الدولار مقابل الريال في البنوك الإيرانية نحو 42000 ريال.