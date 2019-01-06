بالفيديو... كرة نارية كبيرة تظهر في السماء وتقترب من الأرض بسرعة

© Sputnik . Ramil Sitdikov "روسكوسموس": تضمين برنامج الفضاء الفدرالي إنشاء صاروخ ثقيل جدا

ونشرت قناة "سكاي نيوز" الفيديو الذي يظهر كرة نارية مضيئة ظهرت في السماء فوق مدينة تاورانغا النيوزيلندية.

وقال الحساب الرسمي للقناة إن تلك الكرة هي على الأرجح قمرا عسكريا قديما.

وبحسب موقع "stuff" النيوزيلندي، أفاد أشخاص من جميع أنحاء الجزيرة الشمالية عن مشاهدة نيزك محتمل في الفضاء حوالي الساعة التاسعة مساء.

وقال ريتشارد إيستر من جامعة أوكلاند، وهو عالم كونيات، إن الدليل قوي على أنه قمر صناعي يعود إلى الأرض.

وأضاف إيستر أن هناك العديد من المواقع المهنية والهواة الذين يتعقبون هذه الأقمار الصناعية، على غرار مراقبة الحركة الجوية.

وقال إنه لا يوجد أي تهديد على الإطلاق، وقال إيستر إنه متأكد بنسبة 99 في المائة من أنه سقط في البحر.

A bright fireball spotted in the sky over the New Zealand town of Tauranga was most likely an old Russian military satellite.



Watch this and more videos here: https://t.co/rJUe1YTtwe pic.twitter.com/lD2WKiBuAg — Sky News (@SkyNews) January 6, 2019

وكان القمر الصناعي بحسب الموقع بحجم سيارة كبيرة، وزنها بضعة أطنان. وكان يسير بسرعة هائلة عندما وصل إلى الغلاف الجوي، الذي سخنه وأضرم النار فيه وحطمه.

وقال موقع تابع لعلم الفلك وتتبع الأقمار الصناعية إنه "مقتنع تماما" بأن "كوزموس 2430" يعود إلى الغلاف الجوي للأرض.

وكان "كوزموس 2430" عبارة عن قمر إنذار مبكر للإنذار المبكر من نوع US-K تم إطلاقه في الولايات المتحدة تم في عام 2007.