متحدث الرئاسة التركية: ادعاءات استهدافنا للأكراد أمر لا يتقبله العقل

قال المتحدث الرئاسي التركي، اليوم الأحد، إن الادعاءات باستهداف تركيا للأكراد غير منطقية، لافتا إلى أن أنقرة تستهدف تنظيم "داعش" ووحدات حماية الشعب الكردية.

وذكر المتحدث، بحسب وكالة "الأناضول" التركية، أن الادعاء بأن تنظيما إرهابيا يمثل الأكراد يعتبر إساءة لهم.

#عاجل | متحدث الرئاسة التركية: ادعاءات استهداف #تركيا للأكراد أمر لا يتقبله العقل. فهي تستهدف تنظيمات #داعش و"بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" الإرهابية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 6, 2019

​وتابع إبراهيم قالين "الادعاء بأن تنظيما إرهابيا يمثل الأكراد، هو في المقام الأول إساءة لإخوتنا الأكراد".

وأضاف "تركيا عازمة على مواصلة بذل مساعيها من أجل إنها الحرب في سوريا وتحقيق الأمن وتطبيق مرحلة الانتقال السياسي".

#عاجل | متحدث الرئاسة التركية: #تركيا عازمة على مواصلة بذل مساعيها من أجل إنها الحرب في #سوريا وتحقيق الأمن وتطبيق مرحلة الانتقال السياسي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 6, 2019

​كما لفت قالين إلى أنه من أهداف مكافحة تركيا لحزب "العمال الكردستاني" وامتداده في سوريا، هو "تخليص الأكراد من ظلم واضطهاد هذه المنظمة الإرهابية".