شرطة لندن تفحص حقيبة سفر مشتبه بها في مطار هيثرو الدولي

وقال الشرطة، في تغريده على "تويتر" اليوم الأحد، "نقوم الآن بفحص حقيبة سفر مشتبه بها في صالة 2 بمطار هيثرو الدولي. ولا يوجد إصابات حتى الآن".

Police in Heathrow are assessing an item of luggage at Terminal 2. No reported injuries. Enquiries ongoing. Thanks for your cooperation @HeathrowAirport — Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 6, 2019

​وفي وقت لاحق، قالت الشرطة إن عملية الفحص اكتملت من قبل ضباط متخصصين، مضيفة "سيتم إعادة فتح المنطقة الطرفية رقم 2 التي كانت الشرطة تفحصها قريبا".