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18:34 06 يناير/ كانون الثاني 2019
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    عضو الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، ذات أصول فلسطينية

    رشيدة طليب تزيل "إسرائيل" من خريطة مكتبها

    © AP Photo / Paul Sancya
    العالم
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    أجرت رشيدة طليب، أول امرأة من أصل فلسطيني تنتخب عضوا في الكونغرس الأمريكي، تغييرا على خريطة مكتبها في الكونغرس بواشنطن، العاصمة، حيث حذفت بموجبه، إسرائيل، واستبدلتها بفلسطين.

    فبعد أن أدت طليب، وهي ديمقراطية من ميشيغان، اليمين أمام الكونغرس، الخميس الماضي، لاحظت مراسلة موقع "بزفيد" الإخباري الأمريكي، التي كانت تقوم بجولة في مكتب طليب الجديد، تغييرا طفيفا على الخريطة المعلقة بمكتبها.  وذلك بحسب وكالة "القدس".

    عضو الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، ذات أصول فلسطينية مع والدتها خلال الاحتفال بالفوز في الانتخابات النصفية
    © REUTERS / REBECCA COOK
    رشيدة طليب في الكونغرس… "ابنة المهاجر" تتحدى ترامب ولا تدعم إسرائيل
    وكشفت إحدى الصور التي نشرتها المراسلة على حسابها على موقع "تويتر" أن شخصا ما — ربما لم تكن طليب — وضع ورقة لاصقة بالقرب من موقع إسرائيل على الخريطة، وكتب على الورقة كلمة فلسطين، مصحوبة بسهم يشير إلى موضع إسرائيل.

    وكانت طليب استهلّت مهامها بالتوعد ببدء إجراءات إقالة الرئيس، دونالد ترامب، الذي وصفته بعبارة نابية، مثيرةً غضب الجمهوريين بعد أقل من يوم من بدء عمل مجلس النواب الأمريكي الجديد، ذي الأغلبية الديمقراطية.
    وجرى تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر النائبة، وهي تتحدّث عن ترامب، فيما ردّ الأخير مستبعدا البدء بإجراءات إقالته، في تغريدة الجمعة.
    ورد ترامب في تغريدة "كيف يمكن البدء بإقالة رئيس ربما ربح أعظم انتخابات في التاريخ، لم يرتكب أي خطأ — لم يتعامل مع روسيا، الديمقراطيون هم من تعاملوا معها — وسجل أفضل أداء في أول عامين مقارنة بكل الرؤساء، وهو أكثر الرؤساء شعبية في تاريخ الحزب الجمهوري مع نسبة 93%".
    وتابع "هم فقط يريدون إقالتي لأنهم يعلمون أنهم عاجزون عن الفوز في عام 2020، نجاح يفوق طاقتهم على الاحتمال".
    ورشيدة طليب (42 عاما)، المحامية السابقة، هي إحدى أول امرأتين مسلمتين تدخلان الكونغرس، وجعلت إقالة ترامب في صلب حملتها الانتخابية.    

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الكونغرس الأمريكي, أمريكا, الكونغرس, رشيدة طليب, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أمريكا
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