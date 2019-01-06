ترامب: تربطني علاقات استثنائية مع رئيس كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات جارية مع كوريا الشمالية حول موعد ومكان القمة المقبلة مع رئيسها.

© AP Photo / Andrew Harnik ترامب يرحب بافتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط بمصر

وقال ترامب: "تربطني علاقات استثنائية مع الرئيس كيم جونغ أون".

وقالت صحيفة رودونج سينمون الكورية الشمالية الخميس الماضي إن العام الماضي شهد "تغييرات رائعة "وتحركات عظيمة" في العلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لكن إحراز تقدم في الروابط بين الكوريتين "متعثر" بسبب السياسات الأمريكية.

واتهمت الصحيفة الولايات المتحدة بأن لديها "نية خبيثة لتجريد كوريا الشمالية من أسلحتها النووية وتركيعها بدون رغبة في بناء علاقات جديدة وجيدة معها".

وأضافت "نحث الولايات المتحدة على فعل ما ينبغي لتحسين العلاقات بين البلدين وعدم توجيه تحذيرات لا داعي لها فيما تتدخل في قضية العلاقات بين الشمال والجنوب وهي شأن داخلي للأمة الكورية".

وجاءت تعليقات الصحيفة بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه تلقى رسالة "عظيمة" من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مضيفا أنه ربما يجتمع معه مجددا في المستقبل القريب في إطار جهود إقناعه بالتخلي عن الأسلحة النووية.