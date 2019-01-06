ترامب: انسحابنا من سوريا لن يكون سريعا وسيتم بعد القضاء على "داعش" بالكامل

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، تأكيده أن بلاده لن تسحب قواتها بشكل سريع من سوريا قبل التأكد من القضاء على تنظيم "داعش".

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحفية من البيت الأبيض قبل مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد، "سوف نعيد قواتنا من سوريا بعد أن قضينا على داعش".

© Sputnik . JONATHAN ERNST من داخل قاعدة الأسد الجوية... ترامب يدافع عن الانسحاب من سوريا (صور)

وأضاف ترامب "سنترك سوريا ولكنني لم أقل إن ذلك سيتم على وجه السرعة… لن ننسحب بالكامل حتى يتم القضاء بالكامل على تنظيم داعش".

وتابع ترامب، "نحن نساعد دولا أخرى عندما تقوم بالقضاء على تنظيم الدولة، مثل روسيا وإيران اللتان تكرهان التنظيم".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك.

لاحقا، أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا، لكن الانتصار على "داعش" لا يعني نهاية وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، مشيرا إلى أن "واشنطن لا تنوي البقاء إلى أجل غير مسمى في سوريا". بحسب ما ذكرته رويترز.

وقال المسؤول قبل الجولة التي سيقوم بها وزير الخارجية، مايك بومبيو، الأسبوع المقبل "ليس لدينا جدول زمني لانسحاب قواتنا العسكرية من سوريا.