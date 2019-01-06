مسؤول قضائي إيراني: فليخسأ وزير الخارجية البريطاني لتهديده بلادنا

© AFP 2018 / Matt Dunham/Pool ماي: إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج ستدخل بريطانيا منطقة مجهولة

وفي جانب آخر من حديثه، بشأن الأحكام الصادرة من قبل جهاز القضاء بحق المفسدين الاقتصاديين، صرح بأن الأحكام تراوحت بين 2 و 20 عاما، وترافق بعضها مع غرامة مالية أو الجلد، بتهم الإخلال بالنظام الاقتصادي، وتزوير واستخدام وثائق مزورة، وتهريب الوقود واستحواذ أموال الدولة.