ترامب يعلن مقتل قيادي بارز في القاعدة

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "جيشنا العظيم نفذ العدالة لأبطالنا الذين فقدناهم، وهؤلاء الذين جرحوا إثر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف المدمرة الأميركية يو إس إس كول".

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2019

وأضاف ترامب "لقد قتلنا قائد الهجوم جمال البدوي"، متابعا "عملنا ضد القاعدة مستمر، ولن نتوقف مطلقا عن القتال ضد إرهابيي الإسلام الراديكالي".