البنتاغون يعلق على وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق

© REUTERS / Handout وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق هارولد براون

وتوفي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق هارولد براون ، الذي وضع الأساس لمعاهدات خفض الأسلحة الهجومية (ستارت)، اليوم الأحد 6 يناير / كانون الثاني الجاري، عن عمر يناهز 92 عاما في منزله، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ابنته ديبورا براون.

وقال موقع وزارة الدفاع الأمريكية إن الوزارة تتقدم بخالص تعازيها وتعرب عن حزنها العميق على وفاة وزير الدفاع الأسبق هارولد براون.

وتولى براون حقيبة وزارة الدفاع (البنتاغون) إبان فترة رئاسة جيمي كارتر من 1977 حتى 1988. وبمساعدة براون تم التوقيع على اتفاق كامب ديفيد عام 1979 في واشنطن، حيث وقع مناحيم بيغن وأنور السادات، معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر.

وشارك براون في توقيع اتفاقيات خفض الأسلحة الاستراتيجية (1) و(2) تحت قيادة الرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1972 والرئيس كارتر في عام 1979. وعلى أساس هذه المعاهدات، تم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بخفض الأسلحة الهجومية: ستارت —1 و2 و3 في 1991 و1993 و2010 على التوالي.

This evening we are mourning the loss of former Secretary of Defense Harold Brown. https://t.co/M1m5khOtvk pic.twitter.com/Huk0saT2G8 — Acting SecDef Pat Shanahan (@DepSecDef) January 6, 2019

ولكنه فشل في إقناع الكونغرس بالتصديق على معاهدة الحد من الأسلحة النووية والتي تم التوصل إليها مع الاتحاد السوفيتي في عام 1979.

وفي معرض حديثها عن العلاقة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، نقلت الصحيفة عن أول تعليق براون الذي قدمه للصحفيين بعد توليه منصب وزير الدفاع، قائلا: "أعتقد أنه عصر الاحتواء المتبادل، يجب على القوى العظمى أن تتصرف مثل القنافذ التي تنشأ علاقات الحب بعناية فائقة".