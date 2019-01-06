البيت الأبيض يلمح لتسوية تنهي إغلاق الحكومة

ووفقا لوكالة "رويترز"، أثار ميك مولفاني احتمال تغيير مواد البناء التي تستخدم لتشييد جدار حاجز على الحدود مع المكسيك من أجل الوصول إلى تسوية بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين.
وقال مولفاني في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي"، إن ترامب يدرس قبول تمويل بناء سياج حديدي على الرغم من تعهده الانتخابي بأن الجدار سيكون خراسنيا.
وأفاد مولفاني بأن المفاوضات بين العاملين معه والديمقراطيين في الكونجرس انحصرت في طلبات فنية بعدما التقى الجانبان صباح أمس السبت.
وأغلقت قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية في 22 ديسمبر كانون/الأول بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار.
ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)