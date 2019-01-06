زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إندونيسيا

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته 6.6 درجة ضرب منطقة تبعد 174 كيلومترا إلى شمال وشمال غرب مدينة تيرنيت بأرخبيل الملوك الإندونيسي.

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi متى وأين سيحدث الزلزال الأقوى في هذا القرن

وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 60.5 كيلومتر.

وكانت الهيئة أفادت في بادئ الأمر بأن شدة الزلزال 7 درجات ووقع على عمق 10 كيلومترات.

وبحسب "رويترز"، قال مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي في بيان استنادا إلى البيانات المتاحة إنه لا يوجد تهديد لحدوث تسونامي جراء الزلزال.