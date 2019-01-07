ردا على تصريحات ترامب... إيران: الرئيس الأمريكي لم يتعلم شيئا من التاريخ

طهران — سبوتنيك. وأكد قاسمي بأن "الشعب الإيراني لن يستسلم أمام الضغوط الأمريكية التي تختار العقوبات بدلا من الاحترام، والجدران بدلا من الجسور".
وقال قاسمي في بيان عبر تطبيق تلغرام: إن
"الرئيس الأمريكي كسابقيه لم يتعلم شيئا من التاريخ وأحداث العقود الماضية".
وتابع، بدلا من أن ينظر إلى السياسة الخاطئة لأسلافه في مواجهة المنطقة وإيران، كرر كلام ليس له أساسا وينبع من الكراهية تجاه الشعب الإيراني.
هذا وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، اشتدت الضغوط الأمريكية ضد إيران. وصرح الرئيس الأمريكي قبل أيام بأن وضع الإيرانيون ليس جيدا أبدا، مشيرا إلى أنهم يريدون إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.
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