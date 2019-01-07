ترامب يصف المحادثات مع الديمقراطيين بشأن الميزانية بالمثمرة

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب على صفحته على "تويتر": "أجرى نائب الرئيس مايك بنس وعدد آخر من كبار المستشارين بالإدارة محادثات مثمرة اليوم مع ممثلين عن بيلوسي وشومر، ناقشا خلالها بشكل مفصل القضايا المتعلقة بأمن الحدود".
وأضاف، "نحن نخطط الآن لبناء جدار حديدي بدلا من الخرساني. إنه أقوى وأقل ضررا… حل جيد، وصنع في الولايات المتحدة الأمريكية.
V.P. Mike Pence and group had a productive meeting with the Schumer/Pelosi representatives today. Many details of Border Security were discussed. We are now planning a Steel Barrier rather than concrete. It is both stronger & less obtrusive. Good solution, and made in the U.S.A.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2019
وأغلقت قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية في 22 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.
ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لابد وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
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