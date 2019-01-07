ترامب يصف المحادثات مع الديمقراطيين بشأن الميزانية بالمثمرة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات التي أجراها، نائبه مايك بنس مع مساعدي كلا من الرئيسة المنتخبة حديثا لمجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشوك شومر، يوم الأحد بشأن الميزانية بالمثمرة.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب على صفحته على "تويتر": "أجرى نائب الرئيس مايك بنس وعدد آخر من كبار المستشارين بالإدارة محادثات مثمرة اليوم مع ممثلين عن بيلوسي وشومر، ناقشا خلالها بشكل مفصل القضايا المتعلقة بأمن الحدود".

وأضاف، "نحن نخطط الآن لبناء جدار حديدي بدلا من الخرساني. إنه أقوى وأقل ضررا… حل جيد، وصنع في الولايات المتحدة الأمريكية.

V.P. Mike Pence and group had a productive meeting with the Schumer/Pelosi representatives today. Many details of Border Security were discussed. We are now planning a Steel Barrier rather than concrete. It is both stronger & less obtrusive. Good solution, and made in the U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2019

© REUTERS / Carlos Barria ترامب: حتى أوباما بنى جدار حول قصره

وفي سياق متصل، ذكر كبير موظفي البيت الأبيض يوم الأحد أن إغلاق الحكومة الاتحادية الأمريكية الذي يدخل حاليا أسبوعه الثالث قد "يستمر لفترة أطول كثيرا".

وأغلقت قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية في 22 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.

ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لابد وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.