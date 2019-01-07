الولايات المتحدة تحظر توريد سوخوي سوبر جيت 100 إلى إيران

ووفقا للموقع الإسرائيلي Ihls، رفضت الولايات المتحدة إصدار شهادة تصدير لبيع سوخوي سوبرجيت 100 (SSJ-100) إلى إيران.

© Sputnik . Anton Denisov طائرة سوخوي "سوبر جيت 100" تحط بمطار طهران

يشار إلى أن أكثر من عشرة في المئة من قطع الطائرة الروسية يتم إنتاجها في أمريكا، لذلك من الضروري الحصول على موافقة على الصفقة من وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال ممثل رابطة شركات الخطوط الجوية الايرانية مقصود أسدي ساماني "يبدو أنه بسبب عدم وجود ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الاجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، لن يتم توريد الطائرات".

وأكد أن استبدال القطع الأمريكية سيستغرق وقتا طويلا.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الإيراني في موسكو، مهدي سناي، أن الجمهورية الإسلامية مهتمة في الحصول على الطائرات.

وقال في مقابلة مع صحيفة "ازفيستيا": "لسوء الحظ هناك مشكلة واحدة. يجب أن تحصل الشركة على تصريح من الموردين الأمريكيين لتوريد بعض القطع. أتمنى أن يتم حل هذه المشكلة".

ووفقًا لرئيس شركة سوخوي للطيران المدني (GSS) ، ألكسندر روبتسوف، فإن الشركة تعتزم العودة إلى مسألة تزويد إيران بسوخوي سوبر جيت 100 بعد تخفيض حصة المكونات الأمريكية في الطائرة إلى أقل من عشرة بالمائة.