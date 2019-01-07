للمرة الثالثة ناطحة سحاب تحترق في دبي(فيديو)

شهدت ناطحة السحاب "THE TORCH" في دبي، إندلاع حريق للمرة الثالثة في تاريخ المبنى، وتم التعامل مع الحريق بسرعة كبيرة وإخماده.

فبحسب موقع "thenational" فقد تم التعامل بسرعة مع الحريق، وتم إجلاء المبنى من سكانه، ليعودوا لاحقا إلى الناطحة بعد إخماد النيران.

وبحسب الموقع فإن الحريق بدأ في السونا الموجودة في الصالة الرياضية.

#torchtower fire has been contained seems to have affected floors 5 to 16. Now we wait pic.twitter.com/LThYrq2QvF — Martin Yofre (@martinyofre) ٥ يناير ٢٠١٩

وانتشرت صور و مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة الحريق، وأشاد عدد كبير من المتابعين بعمل خدمات الدفاع المدني في المدينة، والتي وصلت لمكان الحريق بسرعة كبيرة وتمكنت من السيطرة عليه.

No panic: small indoor fire from the sauna in the gym (5th floor), Torch Tower, speaking with fire commander.



Building systems & Dubai Civil Defence v. quickly dealt with, before any spread. fellow residents should be back in soon. #torchtower #fire #dubai — Firas Wahida (@FirasWahida) ٥ يناير ٢٠١٩

يذكر أن نفس المبنى تعرض للحريق في أغسطس/آب 2017، بسبب سيجارة و انتقل الحريق من الطابق 38 وحتى 64، الأمر الذي دفع 475 شخص للبحث عن سكن مؤقت.

وفي فبراير/شباط 2015، إندلع حريق في المبنى وتحديدا في الطابق 51.

يذكر أن الرياح الشديدة تلعب دورا كبيرا في انتقال الحرائق بسرعة بين طوابق المباني المرتفعة الأمر الذي يعرضها لمخاطر كبيرة.