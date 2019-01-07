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10:23 07 يناير/ كانون الثاني 2019
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    القمر

    نبوءات عن بداية حرب عالمية ثالثة على القمر في 2019

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    قام كاتب الخيال العلمي الأمريكي أيزيك أزيموف قبل عدة سنوات بعددا من التنبؤات في أعماله (حوالي 500 كتاب) التي تحققت. بما في ذلك ظهور الروبوتات والتلفزيون المسطح والاتصالات عبر الأقمار الصناعية بالفيديو والصورثلاثية الأبعاد والهواتف الذكية، وأجهزة الطهي المتعددة.

    وتحدث الكاتب عن تصوره عن عام 2019 في عام 1983، وبعد 35 سنة أصبحت جميع توقعاته تقريبا حقيقة.

    فأر
    CC0
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    وقال الكاتب قبل 30 عاما في مقابلة مع صحيفة Toronto Star، إن المجتمع سيصل إلى مستوى حيث "لا يمكن أن يكون موجودا دون أجهزة كمبيوتر". وتنبأ أيضًا بأن الروبوتات ستحدث ثورة في العديد من المناطق، وستؤدي إلى اختفاء عدد من المهن.

    وقال كاتب الخيال العلمي أيضا إن الحرب العالمية الثالثة يمكن أن تبدأ في 2019 على سطح القمر. وقال إن القمر يمكن أن يحتوي على مخزونات من نظير هيليوم —3 ، القادر على تزويد سكان كوكبنا باحتياطي من الطاقة يبلغ نحو خمسة آلاف سنة. وعند الاندماج الحراري النووي ، يتم تحرير نفس الكمية من الطاقة مثل حرق 15 مليون طن من النفط.

    اليوم، أعلنت روسيا والصين والولايات المتحدة واليابان عن أولوياتها بالفعل في تطوير المناطق الداخلية القمرية.

    أيزيك أسيموف هو مؤلف العديد من كتب العلوم الفنية والشعبية عن الذكاء الاصطناعي. هو من الكتاب الثلاثة الكبار من كتاب الخيال إلى جانب آرثر كلارك وروبرت هاينلين. توفي الكاتب في 6 أبريل/نيسان  1992 في بروكلين.

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    الكلمات الدلالية:
    حرب عالمية ثالثة, القمر, العالم
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