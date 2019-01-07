الشرطة الألمانية تداهم شقة بحثا عن "هاكر" خطير

قام موظفو المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في ألمانيا بتفتيش إحدى الشقق في مدينة هايلبرون للاشتباه بوجود هاكر خطير يختبئ فيها.

وذكرت قناة "ARD" الألمانية أن القرصان الإلكتروني قام بنشر بيانات ومعلومات مئات السياسيين الألمان، وعلى وجه الخصوص جميع أعضاء البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، باستثناء "حزب البديل من أجل ألمانيا".

ووفقا لإدارة الأمن الإلكتروني لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنه نتيجة للهجوم ، نشرت رسائل من حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالسياسيين، وأرقام هاتفهم، وعناوينهم الشخصية.

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وفقا للقناة، تمت عملية المداهمة يوم أمس الأحد في واحدة من شقق مدينة هايلبرون، وتم مصادرة الأجهزة التقنية، واستجواب شاب يبلغ من العمر 19 عاما، كان شاهدا على حادثة الهجوم.

وأظهرت التحقيقات أن الشاب كان على معرفة قديمة بالهاكر"أوربيت" والذي قام بالهجوم على السياسيين والمسؤوولين الألمان.

يذكر أنه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية دخل البرلمان الألماني الاتحادي "البوندستاغ" حزب قومي متطرف بحصوله على 90 مقعدا وحل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الألمانية التي جرت الأحد 24 سبتمبر/أيلول 2017.