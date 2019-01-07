ماذا يجري في ماليزيا... زواج وإجازة مرضية ثم اختيار سلطان جديد للبلاد

اتفق أفراد من الأسر الملكية التسع في ماليزيا على التصويت لاختيار سلطان جديد للبلاد بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير بعد تنحي السلطان محمد الخامس.

وتنحى السلطان محمد الخامس أمس الأحد 6 يناير/كانون الثاني بعد عامين فقط من توليه عرش البلاد ليصبح أول سلطان يتنحى قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام. علما بأنه لم يقدم سببا لتنحيه.

وكان السلطان محمد الخامس 49 عاما قد استأنف مهامه قبل أسبوع فقط بعد أن حصل على عطلة مرضية لمدة شهرين. بحسب ما ذكرته رويترز.

© Sputnik . Ekaterina Tshesnakova ملكة جمال موسكو تتزوج سلطان ماليزيا (صور وفيديو)

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صورا منسوبة للسلطان وهو يتزوج في روسيا، وقالت منشورات إن العروس هي أوكسانا فويفودينا الفائزة بلقب ملكة جمال موسكو للعام 2015.

وتحدثت وسائل الإعلام أيضا عن بعض التوتر بين القصر وحكومة رئيس الوزراء مهاتير محمد منذ عودة الزعيم المخضرم للسلطة العام الماضي.

وتعبر ماليزيا ملكية دستورية ومنصب السلطان شرفي بشكل كبير. وموافقة السلطان لازمة لتعيين رئيس وزراء وكثير من المسؤولين الكبار.

وتتناوب الأسر الملكية التسع الجلوس على عرش ماليزيا واختيار السلطان يكون بتصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف من الأسر التسع التي يرأسها في الأغلب سلطان، كما يجب أن يجري التصويت في غضون أربعة أسابيع بعد أن يصبح المنصب شاغرا.

​واجتمع رؤساء ست من الأسر الملكية التسع، اليوم الاثنين 7 كانون الثاني/ يناير، في القصر الوطني لتحديد تاريخ للتصويت من أجل اختيار سلطان جديد.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة "برناما" للأنباء على تويتر إن المجلس وافق على أن يكون التصويت في 24 يناير/كانون الثاني وسيتولى السلطان رسميا عرش البلاد في 31 يناير/كانون الثاني.

وقال المجلس إن أحد السلاطين لم يتمكن من الحضور لمرضه في حين غاب آخر لسفره أما السلطان الثالث الذي لم يحضر الاجتماع كان السلطان محمد الخامس.