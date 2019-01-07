بالفيديو... سفينة إنزال أمريكية كبيرة في البحر الأسود

انتشر عبر الإنترنت فيديو يظهر فيه تحرك سفينة الإنزال الكبيرة الأمريكية Fort McHenry في البحر الأسود.

ونشر على اليوتيوب فيديو ل USS Fort McHenry في البحر الأسود.

وتظهر في الفيديو أضواء إسطنبول الليلية والسفينة الأمريكية تتحرك في مضيق البوسفور. إلا أن جودة التصوير ليلا ليست جيدة.

وكان قد نشر موقع Bosphorus Naval News صورة لسفينة الإنزال الأمريكية الكبيرة Fort McHenry في البحر الأسود في وقت سابق.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) January 6, 2019

وأكدت الخدمة الصحفية التابعة للبحرية الأمريكية في أوروبا أن السفينة دخلت البحر للقيام بدوريات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سفينة مراقبة روسية تابعة لأسطول البحر الأسود، تراقب تحركات السفينة الأمريكية "فورت ماك غينري" التي دخلت البحر الأسود يوم الأمس 6 كانون الثاني/يناير.