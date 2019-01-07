ملاكم "السترات الصفراء" يسلّم نفسه للشرطة الفرنسية

باريس — سبوتنيك. هذا وقد كانت الشرطة أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف بحق كريستوف ديتينغر لتعرضه بالضرب لعنصرين من قوات الأمن.
وقبل تسليمه لنفسه نشر الملاكم السابق شريطاً مصوراً على "فيسبوك" شرح فيه الأسباب التي دفعته لضرب الشرطة. وقال كريستوف ديتينغر إنه "تعرض للشرطة بالضرب خلال لحظة غضب عارم وطيش بعد أن تعرض هو وزوجته "لوابل من القنابل المسيلة للدموع ولعنف من طرف الشرطة".
هذا وقد شهدت فرنسا يوم السبت الماضي مظاهرات للسترات الصفراء للأسبوع الثامن على التوالي حيث تظاهر حوالي 50000 شخص في كافة أنحاء البلاد ضد سياسات الحكومة الاقتصادية. وقامت الشرطة ب345 عملية توقيف على هامش المواجهات التي جرت بين المتظاهرين وقوات الأمن.
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