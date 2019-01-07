تركيا تحقق في اتهام "غوغل" بانتهاك القانون

تجري السلطات التركية تحقيقا في قضية اتهام شركة "غوغل" بانتهاك قانون المنافسة في البلاد، عبر الحلول الحسابية التي تستخدمها لأغراض البحث وتوجيه الإعلانات.

© REUTERS / Lucy Nicholson تعرف على سبب تغريم تركيا لـ"غوغل" 15 مليون دولار

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن السلطة المعنية بحماية المنافسة في تركيا ، قالت اليوم الاثنين 7 يناير / كانون الثاني الجاري، إنها فتحت تحقيقا فيما إذا كانت شركة جوجل قد انتهكت قانون المنافسة.

وأشارت السلطات التركية إلى أن التحقيق سيشمل شركات (غوغل ريكلامتشيليك، وغوغل إنترناشيونال، وغوغل إل. إل. سي، وغوغل أيرلندا ليمتد وألفابت".

وفرضت سلطة حماية المنافسة، في سبتمبر / أيلول الماضي، غرامة بلغت نحو 93 مليون ليرة تركية (17.38 مليون دولار) على غوغل لانتهاكها قانون حماية المنافسة في مبيعاتها لبرمجيات الهاتف المحمول.