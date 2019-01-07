صحيفة تكشف عن مصير العميل الروسي السابق سكريبال بعد تسممه

كشفت صحيفة "تلغراف" أن العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا انتقلوا للعيش في جنوب إنجلترا، وهم الآن تحت إشراف الأطباء.

© AFP 2018 / Niklas Halle'n بريطانيا تنفي أنباء الاتفاق مع روسيا حول استعادة البعثات الدبلوماسية

ويواصل سكريبال وابنته العيش في المملكة المتحدة بعد حادث تعرضهم لمادة سامة الذي وقع في سالزبوري.

ووفقا للصحيفة يرفض سيرجي سكريبال إجراء مقابلات مع وسائل إعلام بسبب فقدانه لوزنه بطريقة كبيرة وأصبح من الصعب التعرف عليه.

ومن جانبها تواصل يوليا الاتصال مع أقربائها وأصدقائها المقربين الذين لا يكشفون عن أي معلومات عنها، كما زارها العديد منهم الصيف الماضي.

وكشفت الصحيفة أن يوليا حصلت على وظيفة، مرتبطة باللغة الروسية.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر، صرحت ابنة أخت سيرجي سكريبال، فيكتوريا، في مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية، أبنها لا تستطيع الاتصال بيوليا من 24 تموز / يوليو الماضي.

وفي 5 آذار/ مارس الماضي، تعرض سيرجي سكريبال وابنته يوليا لمحاولة اغتيال بمادة سامة مجهولة حيث تم العثور عليهما في حالة انهيار على مقعد أمام مركز تسوق، وتم نقلهما إلى المستشفى حيث خضعاا لعلاج مكثف أنجاهما من الموت.