المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسون يبدأ اليوم تولي مهام منصبه

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الأمم المتحدة أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن اليوم تعيين جير بيدرسون مبعوثا خاصا له في سوريا".

وقال بيدرسون في تغريدة بموقع تويتر:

"يشرفني أن استهل مهمتي من أجل خدمة الشعب السوري وتطلعاته من أجل السلام. وبناءا على توجيهات الأمين العام سأقوم بمساع حميدة وسوف أعمل من أجل تحقيق الحل السلمي وتطبيق القرار 2254. وإنني أتطلع إلى التشاور على نطاق واسع مع كل الأطراف المعنية داخل وخارج سوريا".

— United Nations Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) January 7, 2019

وبيدرسون هو دبلوماسي نرويجي مخضرم يبلغ من العمر 63 عاما، عمل في مناصب أممية وحكومية، كان آخرها سفير النرويج لدى الصين.

وكان المبعوث الأممي السابق لسوريا ستيفان دي ميستورا قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أنه سيترك منصبه في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وشملت مهمة دي ميستورا التوسط لمدة 4 سنوات بين الأطراف المنخرطة في الحرب السورية المستمرة منذ 7 سنوات.