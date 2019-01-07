الجيش الأمريكي يعلن شن هجوم جوي في الصومال

شنت طائرات أمريكية غارة شرقي الصومال أدت إلى مقتل 6 مسلحين، حسبما ذكر بيان، القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم).

وقال البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية لـ"أفريكوم" على "تويتر" اليوم الاثنين 7 يناير / كانون الثاني الجاري: "شنت الطائرات الأمريكية غارة جوية، على إحدى المواقع، شرقي الصومال، أمس الأحد، أسفرت عن مقتل 6 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية".

Al-Shabaab Degraded by U.S., Federal Government of Somalia — https://t.co/E5pAx7IsLD pic.twitter.com/il07nXHTgb — US AFRICOM (@USAfricaCommand) January 7, 2019

وأضاف البيان: "شنت الطائرات الأمريكية غارتها الجوية، في ضوء استمرار جهود دعم الحكومة الفيدرالية في الصومال ضد مقاتلي حركة الشباب"، مضيفة: "تم استهدفت مسلحي الحركة، في منطقة درو سنل"، مشيرا إلى أنه تم تدمير سيارة إضافة إلى قتل 6 مسلحين.