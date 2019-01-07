نتنياهو يطلب مواجهة "شهود الملك" في التهم الموجهة ضده بالفساد

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو عن نفسه باتهام الشرطة بإجراء تحقيقات ضده بقضايا فساد وتلقي الرشوة، وهاجم معارضيه وطالب بمواجهة مع "شهود الملك".

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو في كلمة القاها مباشرة مساء اليوم الاثنين "جهاز القضاء الإسرائيلي من أركان الديمقراطية في الدولة، ولا أعترض على نظام القانون".

وأضاف نتنياهو "خلال التحقيق الجاري بحقي طالبت بالمواجهة مع شهود الملك لأقول لهم الحقيقة ولكن تم رفض طلبي. وأردت أن أنظر إليهم في أعينهم وأقول لهم الحقيقة".

© REUTERS / Sebastian Scheiner/Pool نتنياهو يطالب أمريكا بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل

وتابع نتنياهو بالقول "لا يسمحون لي بالمواجهة لكشف الحقيقة.. انا لست بخائن وليس لدي ما أخفيه".

وأكد نتنياهو على أن "الافادات التي تم تقديمها لا تتماشى مع الحقيقة، وبإمكاني نقض كل ما ادلى به شهود الملك في القضايا والتهم الموجهة ضدي".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في عدد من الملفات تتعلق بتلقيه الرشى والغش وخيانة الأمانة في عدة ملفات معروفة اعلامياً بالملف "1000" و"2000" و"4000".