نتنياهو يطلب مواجهة "شهود الملك" في التهم الموجهة ضده بالفساد

القدس — سبوتنيك. وقال نتنياهو في كلمة القاها مباشرة مساء اليوم الاثنين "جهاز القضاء الإسرائيلي من أركان الديمقراطية في الدولة، ولا أعترض على نظام القانون".
وأضاف نتنياهو "خلال التحقيق الجاري بحقي طالبت بالمواجهة مع شهود الملك لأقول لهم الحقيقة ولكن تم رفض طلبي. وأردت أن أنظر إليهم في أعينهم وأقول لهم الحقيقة".
وأكد نتنياهو على أن "الافادات التي تم تقديمها لا تتماشى مع الحقيقة، وبإمكاني نقض كل ما ادلى به شهود الملك في القضايا والتهم الموجهة ضدي".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في عدد من الملفات تتعلق بتلقيه الرشى والغش وخيانة الأمانة في عدة ملفات معروفة اعلامياً بالملف "1000" و"2000" و"4000".
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