بعد توليه لمدة 6 سنوات... رئيس البنك الدولي يعلن ترك منصبه

أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، اليوم الاثنين 7 يناير / كانون الثاني الجاري، أنه سيترك منصبه بداية من 1 فبراير / شباط المقبل.

وكتب يونغ كيم على "تويتر"قمت بقيادة فريق عمل عظيم لسنوات في مجموعة البنك الدولي، وكان هدفنا الاقتراب من العالم بصورة أكبر للقضاء على الفقر"، في حين قال بيان صادر عن البنك الدولي إن جيم يونغ كيم أعلن اليوم سيترك منصبه بعد 6 سنوات من توليه المنصب.

ولفت البيان إلى أن المدير التنفيذي للبنك كريستالينا جورجيفا، ستتولى رئاسة البنك مؤقتا بداية من 1 فبراير المقبل.

I will be stepping down as @worldbank Group president on February 1. It’s been the greatest privilege I could have ever imagined to lead the dedicated staff of this great institution to bring us closer to a world that is finally free of poverty. https://t.co/jWGoihu7tu — Jim Yong Kim (@JimYongKim) January 7, 2019

وتولي جيم يونغ كيم، منصبه في 23 مارس / أذار 2012، بدعم من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وهو مواطن أميركي من أصل كوري جنوبي.