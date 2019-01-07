مع استمرار أزمة "إغلاق الحكومة"... ترامب: سأوجه خطابا إلى الأمة غدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلقى خطابا للأمة، غدا الثلاثاء 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، للحديث عن الأزمة الحالية، التي تواجهها أمريكا.

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الاثنين 7 يناير: "سألقى خطابا للأمة حول الأزمة الإنسانية وأزمة الأمن القومي على الحدود الجنوبية، في الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء (الثانية فجرا بتوقيت غرينتش)".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، وقت سابق، أن ترامب سيسافر إلى الحدود الجنوبية يوم الخميس المقبل، للقاء مع هؤلاء الذين يقفون في وجه الأمن القومي الأمريكي، مشيرة إلى أنه سيعلن عن مزيد من التفاصيل قريبا.

Congressman Adam Smith, the new Chairman of the House Armed Services Committee, just stated, “Yes, there is a provision in law that says a president can declare an emergency. It’s been done a number of times.” No doubt, but let’s get our deal done in Congress! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2019

وهدد ترامب بإعلان حالة طوارئ وطنية لتجنب موافقة الكونغرس على بناء جدار عازل على الحدود، لكنه كتب في تدوينة أخرى إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن تمويل الجدار".

ويطالب ترامب باعتماد مبلغ 5 مليارات دولار لتمويل بناء جدار خرساني مع المكسيك، بينما يرفض الديمقراطيون، الذين يمثلون أغلبية في مجلس النواب الأمريكي، اعتماد الميزانية الفيدرالية، التي تتضمن هذا البند.

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2019

وتسبب هذا الخلاف في دخول الحكومة الفيدرالية في إغلاق جزئي منذ 21 ديسمبر / كانون الأول الماضي، وهو ما نتج عنه توقف عدة مؤسسات فيدرالية عن العمل.