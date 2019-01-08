أردوغان: تركيا قادرة على حماية مصالح الشعب السوري بعد انسحاب أمريكا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده، الدولة الوحيدة القادرة على حماية مصالح المجتمع الدولي والشعب السوري بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وأضاف أردوغان في مقال في صحيفة "نيويورك تايمز": أن"انسحاب القوات الأمريكية يجب أن يتم تخطيطه وتنفيذه بعناية وبالتعاون مع الشركاء المناسبين لحماية مصالح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والشعب السوري".

© AP Photo / Presidential Press Service أردوغان يعلن رسميا تحقيق إنجاز "غير مسبوق" في تاريخ تركيا

وأشار إلى أن "تركيا تملك ثاني أكبر جيش دائم في حلف الناتو ، وهي البلد الوحيد الذي يملك "القوة والالتزام لأداء هذه المهمة".

وأوضح أن تركيا تعتزم التعاون والتنسيق مع "الأصدقاء والحلفاء".

وذكر أردوغان أن تركيا شاركت بشكل وثيق في عمليتي جنيف وأستانا وهي الطرف الوحيد المهتم بالأمر والذي يمكن أن يعمل في وقت واحد مع الولايات المتحدة وروسيا، مشدد على أن بلاده سترتكز على علاقات الشراكة لإكمال المهمة في سوريا.

وفي 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن ترامب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.